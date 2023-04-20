Взуття здатне задавати настрій усьому гардеробу, тож важливо, щоб воно було стильним та модним. До прикладу, якщо яскрава пара додасть родзинки кежуальному образу, то грубе взуття розбавить романтичний, а спортивне розслабить класичні образи.

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Якщо у вас закриті базові потреби, то рекомендуємо розглянути трендові моделі, які зроблять ваші аутфіти більш цікавими.



Українська стилістка, яка веде свій блог в інстаграмі, зазначає, що будь-яке трендове взуття може стати вашою особистою базою, якщо воно вписується у ваш гардероб та стиль.

Зміїний принт

У моду зараз входять штани зі зміїним принтом, тож якщо ви любите експерименти – зробіть ставку на взуття з анімалістичним принтом.



Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Instagram

Слінгбеки, туфлі Мері Джейн, мюлі, балетки

Туфлі на низьких підборах, взуття Мері Джейн з ремінцями, класичні мюлі чи мінімалістичні балетки – гарячий тренд 2023 року.



Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Instagram

Танкетка

Взуття на танкетці помалу входить в моду, тож маємо вже всі шанси влітку оновити свій гардероб цікавими моделями.



Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Instagram

Відкриті пальці

Взуття з відкритими пальцями – мастхев літнього сезону. В ньому комфортно та зручно. Залишається лише обрати красиву модель, яка пасуватиме до вашого стилю.



Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Instagram

Цікавий дизайн

Взуття з цікавим дизайном підійдуть для тих, хто любить експериментувати зі своїми образами. Якщо ви належите до цієї категорії, то радо придивіться до витворів відомих брендів.



Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Instagram

В’єтнамки

Взуття з відкритими пальцями та перегородкою – чудовий вибір на спекотне літо. Ними ви можете доповнити свої базові джинси, спідниці чи сукні.



Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Instagram

Прозоре взуття

Взуття з прозорого матеріалу теж досить красиво виглядає, тому, якщо захочете внести різноманіття у свої образи – зверніть на них увагу.



Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Instagram

Металік, з кристалами, денім, сітка

Туфлі в кольорі металік та денімові кросівки вже починають набирати популярності серед інфлюенсерів. Також радимо придивитися до взуття з кристалами та сіткою.



Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Instagram

Яскраве взуття

Червоне, блакитне чи різнокольорове взуття додасть вашому образу особливої родзинки.



Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Instagram