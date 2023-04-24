Обувные новинки нам нравятся и мы радушно их покупаем и добавляем к своему гардеробу, и вместе с тем мы вполне можем довершать свои образы обувью, которые были популярны несколько лет назад, поскольку они не теряют своей актуальности.

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Dr. Martens

История этого бренда началась в 1940 году в Германии. Создал его врач, работавший в немецкой армии во время Второй мировой войны Клаус Мартенс. В 1945 году он повредил лодыжку во время катания на лыжах. Тогда он понял, что его военные сапоги очень неудобны, и ему пришла идея создать более мягкую обувь.

Из подручных материалов он сшил ботинки и заинтересовал этим ремеслом своего друга Герберта Функа. Уже в 1947 году они вдвоем начали полноценное производство. После войны люди начали искать удобную обувь на замену жестким армейским ботинкам, поэтому они обратили внимание на обувь Dr. Мартенс.

Подошвы они делали из исписанной резины немецких Luftwaffe. Остальные составные части обуви были взяты из остатков армейского обмундирования. Стельки были сделаны из погон, а кожа взята от кожаных штанов офицерской униформы. Из одной пары брюк шились две пары ботинок.

Молодежные субкультуры и рокеры очень полюбили такие ботинки, поэтому они до сих пор актуальны.



Культовая обувь, которая никогда не выйдет из моды / Фото из Pinterest

Converse

В первую очередь такая обувь разрабатывалась для баскетболистов. Впервые они появились в спортивных магазинах в 1917 году, впрочем, не пользовались широкой популярностью.

Все изменилось после того, как на кеды обратил внимание баскетболист Чак Тейлор, которому понравился дизайн и вскоре он принял активное участие в их рекламной кампании, а также стал первым послом бренда и начал тесно с ним сотрудничать.

Как дань уважения Тейлору, Converse сменили название кедов Non-Skids на Chuck Taylor All Star, под которым модель выпускается до сих пор.



Культовая обувь, которая никогда не выйдет из моды / Фото из Pinterest

Timberland

Безумно популярная обувь была создана выходцем из Одессы Натаном Шварцем. Семья основателя бренда иммигрировала в США перед началом Первой мировой войны. Там сапожник в четвертом поколении начал также заниматься обувью.

В 1952 году он основал бренд Timberland. В 1973 году у него возникла идея создать фирменные ботинки. Он создал водонепроницаемую обувь, которую можно носить как при низких температурах, так и в тропиках. Так появились всеми любимые коричневые ботинки, которые с момента создания практически не изменились.



Культовая обувь, которая никогда не выйдет из моды / Фото из Pinterest

Балетки Chanel

Двухцветные балетки – самая узнаваемая обувь бренда. Их узнаваемые черты – черный мыс, бежевая кожа и маленький бантик сверху. Коко Шанель придумала их еще в 1950 году и по сей день они остаются популярными. Эти балетки в своем гардеробе есть у каждой мировой модницы.



Культовая обувь, которая никогда не выйдет из моды / Фото из Pinterest

Birkenstock

Отличительной особенностью этой ортопедической обуви является достаточно широкая пробковая подошва и широкие ремешки с пряжками. Бренд зародился в 1777 году благодаря немецкому сапожнику Иоганну Адаму Биркенштоку.

Бренд просуществовал много лет, но новое дыхание получил в 1896 году благодаря правнуку Адаму, придумавшему и реализовавшему инновационную концепцию гибких стельок.

После Второй мировой войны эту обувь полюбили военнослужащие, а в 60-х годах она завоевала сердца спортсменов.



Культовая обувь, которая никогда не выйдет из моды / Фото из Pinterest