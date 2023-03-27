Якщо ви шукаєте натхнення щодо стилізації спідниці з іншими елементами гардероба та взуттям, то спішимо вам повідомити, що такі спідниці легко поєднуються з будь-чим: сорочками, гольфами, блузами, джинсовими куртками, топами, лонгслівами тощо.

Читайте також Топ-7 модних спідниць, які мають бути у вашому гардеробі

Куди важливішим стоїть питання – яке взуття підібрати під образ зі спідницею максі? Насправді тут також все максимально просто. Ви можете приміряти кросівки, босоніжки, чоботи, мюлі та будь-яке інше взуття, яке вам до вподоби. Більш детальніше читайте в матеріалі.

Чоботи на підборах

Довга спідниця і чоботи на підборах створять ефектний образ, тож ця комбінація чудово підійде для важливих виходів.

Кросівки

Одягати кросівки можна з чим завгодно, тож спідниця – не виключення. Можете обирати класичні білі кросівки або ж кольорові моделі.

Мюлі

Довга вишукана спідниця та мюлі – це хороший спосіб створити ніжний образ.

Гострі туфлі

Максі спідниці чудові тим, що вони можуть миттєво видовжити фігуру та збалансувати пропорції. Підкреслити настрій такого гладкого силуету допоможе пара гостроносих туфель.