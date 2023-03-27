Якщо ви слідкуєте за модою, то вже напевно зрозуміли, що цього сезону нам не обійтися без модної спідниці. І якщо минулого року подіум та стрітстайл завойовувала крихітна спідниця у складки від Miu Miu, яку всі носили, то зараз вибір надзвичайно широкий.

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Можна з впевненістю сказати, що спідниця стала найактуальнішою річчю у весняно-літньому сезоні. Щоб правильно оновити свій гардероб на теплу пору – рекомендуємо вам придивитися до найкращих варіантів, які вже стали модними.

Довжина максі

Спідниць довжини максі є чимало, тож вони приємно дивують своєю різноманітністю. Дівчата найчастіше обирають денімову спідницю, шовкову чи тканинну.



Актуальні спідниці на весняно-літній сезон / Фото з Instagram @anna.le.nova

Спідниця карго

Мода на кишені знайшла своє місце не лише на штанах, але й на сумках та спідницях. Ідеально такі спідниці виглядають в парі з майками та сорочками.



Актуальні спідниці на весняно-літній сезон / Фото з Instagram @anna.le.nova

Асиметрична спідниця

Така спідниця не дуже підійде для щоденних виходів, втім для святкових прогулянок – це чудовий варіант. Поєднуйте таку спідницю з блузами, сорочками та водолазкою.



Актуальні спідниці на весняно-літній сезон / Фото з Instagram @anna.le.nova

Спідниця міді/максі

Особливу увагу цього сезону займають саме джинсові спідниці максі, які дівчата поєднують з чоботами, кросівками, балетками і босоніжками.



Актуальні спідниці на весняно-літній сезон / Фото з Instagram @anna.le.nova

Шкіряні

Обирайте серед шкіряних спідниць різні довжини – міні чи міді, а серед кольорів робіть ставку на класичний чорний, коричневий чи яскравий колір, який відсвіжить ваш образ.



Актуальні спідниці на весняно-літній сезон / Фото з Instagram @anna.le.nova

Шовкові, сатинові

Спідниці з шовку та сатину виглядають дуже ніжно та витончено, тож одягаючи їх, ви забезпечите собі жіночний та елегантний look.



Актуальні спідниці на весняно-літній сезон / Фото з Instagram @anna.le.nova

Спідниці в складку

З такою спідницею можна створити чимало кежуальних образів. Стилізуйте річ з лоферами, черевиками, куртками-шкірянками та бомберами.



Актуальні спідниці на весняно-літній сезон / Фото з Instagram @anna.le.nova