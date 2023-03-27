Если вы ищете вдохновение стилизации юбки с другими элементами гардероба и обувью, то спешим вам сообщить, что такие юбки легко сочетаются с чем-либо: рубашками, гольфами, блузами, джинсовыми куртками, топами, лонгсливами и т.д.

Читайте также Топ-7 модных юбок, которые должны быть в вашем гардеробе

Куда важнее вопрос – какую обувь подобрать под образ с юбкой макси? На самом деле здесь тоже все очень просто. Вы можете примерить кроссовки, босоножки, сапоги, мюли и любую другую обувь, которая вам нравится. Более подробно читайте в материале.

Сапоги на каблуке

Длинная юбка и сапоги на каблуке создадут эффектный образ, поэтому эта комбинация отлично подойдет для важных выходов.

Кроссовки

Одевать кроссовки можно с чем угодно, так что юбка – не исключение. Можете выбирать классические белые кроссовки или цветные модели.

Мюли

Длинная изысканная юбка и мюли – хороший способ создать нежный образ.

Острые туфли

Макси юбки великолепны тем, что они могут мгновенно продлить фигуру и сбалансировать пропорции. Подчеркнуть настроение такого гладкого силуэта поможет пара остроносых туфель.