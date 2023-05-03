Як виглядати стрункою за допомогою одягу: дієві модні трюки
Кожна дівчина хоче виглядати стрункою. Цієї бажаної мети можна досягнути і без дієт, а за допомогою одягу. Варто лише знати, який одяг треба одягати, щоб виглядати худою.
Недоліки фігури можуть приховати прості правила, пише 24 канал. За допомогою оптичної ілюзії, а саме грамотно підібраного вбрання, можна збільшити ріст, звузити стегна, приховати недоліки чи увиразнити переваги фігури.
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Щоб виглядати красиво та привабливо – придивіться до кількох порад, які треба застосовувати у своїх образах.
Як виглядати стрункішою за допомогою одягу
V-подібний виріз
Видовжити силует та подовжити шию може глибоке декольте. Чим більше тіла видно від підборіддя до грудей, тим елегантнішими будуть виглядати ваші пропорції. До прикладу, сукні з V-подібним вирізом додють сексуальності, а платя на запах приховують зайві кілограми в області стегон.
Однотонний образ
Тримайте верх і низ в одній кольоровій гамі та уникайте сильних контрастів. Тут вже зовсім не важливо, який у вас розмір одягу. Приміряйте однотонні штанні костюми, або ж робіть ставку на сукню, підібравши взуття та сумку одного кольору.
Висока посадка
Штани чи джинси з високою посадкою візуально подовжують ноги та приховують живіт.
Жакет
Блейзер підходить під будь-який тип фігури. Строгі лінії жакета додадуть строгості та водночас підкреслять вашу витонченість. Міксуйте жакет з джинсами, спідницями та штанами палаццо.
Оголені щиколотки і зап’ястя
Зап’ястя та кісточки на щиколотках – найакуратніші частини тіла, тож ховати їх не варто.
Взуття в тон з ногами
Взуття, яке зливається з кольором ваших ніг візуально подовжує силует. Тілесні туфлі чи босоніжки – це гарна інвестиція у ваш гардероб.