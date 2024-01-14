Тренд, якого ви ще не бачили: як модно носити рукавиці у 2024 році

Українська стилістка Анна Ленова розповіла про новий тренд на носіння рукавичок. Він виглядає дещо незвичним, але напрочуд стильно, тож спробуйте застосувати рукавички у своєму образі так, як це роблять модні дівчата.

Виявляється, носити рукавички можна не лише за необхідності в холодну пору року. Часто ми одягаємо їх як додатковий аксесуар до пальт чи дублянок. Виявляється, носити рукавички можна ще цікавіше.

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Мода щоразу прогресує та з’являються все новіші ідеї того, як цікаво інтегрувати річ у свій гардероб. Стилістка Анна Ленова показала у своєму інстаграмі добірку аутфітів з рукавичками, які точно вам сподобаються.

Для стилізації рукавичок вам знадобиться пояс до верхнього одягу. Під нього збоку треба закласти рукавички – ось і все. Завдяки цьому простому та легкому трюку ви отримаєте свіжий погляд на свій образ.

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Найкрасивіше образи виглядають з пальтами. До прикладу, ви можете одягнути пальто темного кольору та розбавити його трохи яскравішим кольором – бордовим чи червоним. Обирайте в одному відтінку пояс, рукавички, сумку та за бажання навіть взуття.

Якщо ж ви хочете одягнути рукавички не до верхнього одягу, тоді треба їх закласти за штани чи спідницю. Зазвичай модниці використовують рукавиці зі шкіри. Будьте уважними, адже образи з рукавицями виглядають дуже елегантно, тому не варто їх носити з джинсами чи спортивними штанами.