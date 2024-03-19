Як один і той самий одяг виглядає на різних фігурах: фотопорівняння розмірів S, М і L

Впродовж тривалого часу соціум пропаговував ідею певного типу фігури та розміру. Всі орієнтувалися на моделей, яких відбирали на покази колекції одного типажу фігури, та насправді ідеального типу фігури не існує. Будь-яке тіло є гарним, незважаючи на вік, стать чи форму.

У мережі часто можна помітити образи дівчат, які приміряють на собі одне й теж вбрання, але в різних розмірах. Так, троє подруг, які носять розмір одягу S, М і L показали, як виглядає один і той самий одяг на різних фігурах.

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І варто зауважити, що одяг красиво сидить на дівчатах незалежно від того, який вони носять розмір. Раніше мода не просувала бодіпозитив, однак тепер все частіше можна побачити на подіумах моделей plus-size, на яких вбрання виглядає нічим не гірше, ніж на худих дівчатах.

А це означає, що жінкам з пишними формами абсолютно не варто комплексувати щодо своєї ваги, бо у сучасному світі важливо почуватися комфортно у власному тілі, не стараючись досягнути якогось ідеального стандарту, щоб вписатися в модні рамки.

Троє подруг зробили чимало кадрів в однаковому вбранні, щоб показати, що вбрання – це лише засіб продемонструвати власний стиль. Відкидаючи всі стереотипи, повні дівчата виглядають так само красиво у мінісукнях з розрізом в зоні декольте, як і худі дівчата.

Дівчата в однаковому одязі розмірів S, М і L



Як однаковий одяг виглядає на різних фігурах / Фото Bored Panda



Як однаковий одяг виглядає на різних фігурах / Фото Bored Panda



Як однаковий одяг виглядає на різних фігурах / Фото Bored Panda



Як однаковий одяг виглядає на різних фігурах / Фото Bored Panda



Як однаковий одяг виглядає на різних фігурах / Фото Bored Panda



Як однаковий одяг виглядає на різних фігурах / Фото Bored Panda



Як однаковий одяг виглядає на різних фігурах / Фото Bored Panda



Як однаковий одяг виглядає на різних фігурах / Фото Bored Panda



Як однаковий одяг виглядає на різних фігурах / Фото Bored Panda



Як однаковий одяг виглядає на різних фігурах / Фото Bored Panda

Ви також можете подивитися на обох подруг, які носять одяг розміру XS чи XXL. Щоб показати підписникам різні варіанти образів, дві подруги-блогерки приміряють вбрання, щоб показати, як воно виглядає на різних типах фігури.