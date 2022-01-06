Сімейна різдвяна атмосфера буквально створена для того, щоб укутатися в затишний светр із зимовими візерунками, накинути плед та присвятити час розмовам з найріднішими людьми, читанню книги чи перегляду культового фільму "Сам удома".

Читайте також Соня Лісон приміряла образ в головному кольорі 2022 року Very Peri: яскраве фото

Ugly Christmas Sweaters – весела американська традиція одягати на Різдво цікаві светри, яка розповсюдилася цілим світом. Майже в кожного в гардеробі знайдеться смішний светр зі сніговиком, оленем, пряником чи Санта-Клаусом.

У середині минулого століття в’язані светри зеленого та червоного кольору із зимовими мотивами – стали справжнім новорічним атрибутом. У той час почалася активна популяризація різдвяних декорацій, а милі светрики вміло вписалися в новорічну метушню та стали справжнім символом свят.

Яскраві светри з різдвяними принтами з’явилися у фільмах "Любіть Куперів", "Різдво Меєрсів", "Сам удома" та багатьох інших.

Німецька інфлюенсерка Соня Лісон обирає светри зі скандинавськими візерунками у синьому та червоному кольорі. Настя Каменських з Потапом одягнули парні голубі гольфи з оленями, а К’яра Ферраньї обирає яскравий червоний варіант светра.



Стильні светри для святкування Різдва / Фото з інстаграму



Стильні светри для святкування Різдва / Фото з інстаграму



Стильні светри для святкування Різдва / Фото з інстаграму



Стильні светри для святкування Різдва / Фото з інстаграму

Також для святкування Різдва підійде милий светр з баранчиками, який носила принцеса Діана, або ж яскравий виріб з ведмедиком Ralph Lauren.



Стильні светри для святкування Різдва / Фото з інстаграму



Стильні светри для святкування Різдва / Фото з інстаграму



Стильні светри для святкування Різдва / Фото з інстаграму



Стильні светри для святкування Різдва / Фото з інстаграму



Стильні светри для святкування Різдва / Фото з інстаграму



Стильні светри для святкування Різдва / Фото з інстаграму