Семейная рождественская атмосфера создана для того, чтобы укутаться в уютный свитер с зимними узорами, накинуть плед и посвятить время разговорам с самыми родными людьми, чтению книги или просмотру культового фильма "Один дома".

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Ugly Christmas Sweaters – веселая американская традиция надевать на Рождество интересные свитера, распространившаяся по всему миру. Почти у каждого в гардеробе найдется смешной свитер со снеговиком, оленем, коврижкой или Санта-Клаусом.

В середине прошлого века вязаные свитера зеленого и красного цвета с зимними мотивами стали настоящим новогодним атрибутом. В то время началась активная популяризация рождественских декораций, а милые свитера умело вписались в новогоднюю суматоху и стали настоящим символом праздников.

Яркие свитера с рождественскими принтами появились в фильмах "Любите Куперов", "Рождество Мейерсов", "Один дома" и многих других.

Немецкая инфлюэнсерСоня Лисон выбирает свитера со скандинавскими узорами в синем и красном цвете. Настя Каменских с Потапом надели парные голубые гольфы с оленями, а Кьяра Ферраньи выбирает яркий красный вариант свитера.



Стильные свитера для празднования Рождества / Фото из инстаграма



Стильные свитера для празднования Рождества / Фото из инстаграма



Стильные свитера для празднования Рождества / Фото из инстаграма



Стильные свитера для празднования Рождества / Фото из инстаграма

Также для празднования Рождества подойдет милый свитер с барашками, который носила принцесса Диана, или яркое изделие с мишкой Ralph Lauren.



Стильные свитера для празднования Рождества / Фото из инстаграма



Стильные свитера для празднования Рождества / Фото из инстаграма



Стильные свитера для празднования Рождества / Фото из инстаграма



Стильные свитера для празднования Рождества / Фото из инстаграма



Стильные свитера для празднования Рождества / Фото из инстаграма



Стильные свитера для празднования Рождества / Фото из инстаграма