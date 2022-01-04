Соня Лісон володіє неординарним смаком в одязі: абсолютно всі її образи виходять ефектними та самобутніми. Модна блогерка всі аутфіти створює на основі трендових елементів гардеробу.

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Цього разу німкеня зробила ставку на колір. На гірськолижному курорті у Швейцарії білявка приміряла вбрання у "відтінку синього барвінку". В інституті кольору Pantone зазначили, що Very Peri – це мікс червоного, синього та фіолетового відтінків.

Образ Соні Лісон

Інфлюенсерка одягнула фіолетовий джемпер та спортивні штани на зав’язках у лавандовому відтінку. Зверху вона приміряла чорний пуховик від бренду Prada. Як і більшість зірок стрітстайлу, Соня обирає трендові мунбутси в золотистому кольорі.

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Завершує look фешіоністи фіолетова шапка та невід’ємний аксесуар в горах у сонячну погоду – окуляри.

Образ Соні Лісон – чудовий приклад того, як можна створити трендовий аутфіт з простих речей у яскравому кольорі.



Модний образ Соні Лісон / Фото з інстаграму блогерки



Модний образ Соні Лісон / Фото з інстаграму блогерки