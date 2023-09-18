До естетики модного сезону входять структуровані костюми, гострі комірці, подовжені манжети, краватки, великі сумки геометричних форм, тренчі і пальто.

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Спостерігаючи за образами стрітстайл-зірок можна зрозуміти, що офісний стиль вийшов за межі робочих стін. Тепер офісний стиль – нова одержимість зірок, які почали по-новому демонструвати свої цікаві образи.

Аутфіти з сорочками, штанами та великими сумками демонструють на собі Гейлі Бібер, Кендалл Дженнер та багато інших знаменитостей.

Візьміть до уваги, що цього сезону особливо популярними стали жакети, спідниці і штани в дрібну білу смужку. Цей принт повернувся в моду, тож можете сміливо приміряти на собі давно забутий тренд, який був ще на піку популярності в нульових.

Також восени в моді тренд, який помалу увійшов у моду ще навесні – приталений жакет. Зірки все частіше почали його поєднувати зі штанами дудочками, які також здійснили свій "камбек" на модну арену.

Щоб ваші образи виглядали елегантно, спробуйте створювати їх у монохромному стилі, який дуже актуальний цього сезону. До прикладу, сірий лонгслів зі штанами довершуйте сірими штанами і пальтом, а трикотажну кремову сукню – пісочним тренчем.

Штани палаццо доповнюйте блузами з бантом чи базовими білими сорочками. Також не забувайте про актуальну восени багатошаровість – майки та сорочки поєднуйте з сорочками, або ж сорочки з жакетами.



Стильні образи в офісному стилі / Фото з @styleguide



Стильні образи в офісному стилі / Фото з @styleguide



Стильні образи в офісному стилі / Фото з @styleguide



Стильні образи в офісному стилі / Фото з @styleguide



Стильні образи в офісному стилі / Фото з @styleguide



Стильні образи в офісному стилі / Фото з @styleguide



Стильні образи в офісному стилі / Фото з @styleguide



Стильні образи в офісному стилі / Фото з @styleguide



Стильні образи в офісному стилі / Фото з @styleguide