В эстетику модного сезона входят структурированные костюмы, острые воротнички, удлиненные манжеты, галстуки, большие сумки геометрических форм, тренчи и пальто.

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Наблюдая за образами стритстайл-звезд можно понять, что офисный стиль вышел за пределы рабочих стен. Теперь офисный стиль – новая одержимость звезд, начавших по-новому демонстрировать свои интересные образы.

Аутфиты с рубашками, брюками и большими сумками демонстрируют на себе Гейли Бибер, Кендалл Дженнер и многие другие знаменитости.

Примите во внимание, что в этом сезоне особенно популярны стали жакеты, юбки и брюки в мелкую белую полоску. Этот принт вернулся в моду, так что можете смело примерить на себе давно забытый тренд, который был еще на пике популярности у нулевых.

Также осенью в моде тренд, который постепенно вошел в моду еще весной – приталенный жакет. Звезды все чаще стали его совмещать с штанами дудочками, которые также совершили свой "камбэк" на модную арену.

Чтобы ваши образы выглядели элегантно, попробуйте создавать их в монохромном стиле, который очень актуален в этом сезоне. К примеру, серый лонгслив с брюками довершайте серыми брюками и пальто, а трикотажное кремовое платье – песочным тренчем.

Брюки палаццо дополняйте блузами с бантом или базовыми белыми рубашками. Также не забывайте об актуальной осенью многослойности – майки и рубашки сочетайте с рубашками или рубашки с жакетами.



Стильные образы в офисном стиле / Фото с @styleguide



Стильные образы в офисном стиле / Фото с @styleguide



Стильные образы в офисном стиле / Фото с @styleguide



Стильные образы в офисном стиле / Фото с @styleguide



Стильные образы в офисном стиле / Фото с @styleguide



Стильные образы в офисном стиле / Фото с @styleguide



Стильные образы в офисном стиле / Фото с @styleguide



Стильные образы в офисном стиле / Фото с @styleguide



Стильные образы в офисном стиле / Фото с @styleguide