8 стильних образів на літо: цікаві поєднання показують французькі модниці
Джерело:Who What Wear
Коли справа доходить до образів, то француженки зроблять все можливе, аби їхні аутфіти виглядали просто та мінімалістично. Вони обожнюють лаконічне вбрання, яке зовсім не важке у стилізації.
Французькі образи завжди асоціюються у нас із шиком та невимушеністю. Багато дівчат часто шукають натхнення для своїх образів у модних виходах парижанок, тому пропонуємо вам переглянути найцікавіші з них, які ви також зможете повторити.
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Майка + джинси
Влітку завжди хочеться комфорту і простоти. Спробуйте створити один із найулюбленіших аутфітів француженок – одягніть білосніжну майку з джинсами прямого крою та довершуйте образ чорними аксесуарами.
Мініплаття + балетки
Класична маленька чорна сукня – завжди гарна ідея чи то для виходу в будній день – чи вихідний. Виберіть простий силует з легкої лляної тканини і з'єднайте його з балетками, щоб створити образ, який легко носити вдень чи ввечері.
Костюм в принт віші
Щоб створити літній образ, який не потребує зусиль, виберіть стильний костюм, який не потребує додаткової стилізації, окрім аксесуарів.
Сорочка в смужку + спідниця максі
Француженка Жюлі Феррері одягнула білосніжну максіспідницю з білою майкою. У поєднанні з коричневими шкіряними аксесуарами цей образ має по-справжньому розкішний вигляд.
Чорна футболка + білі шорти
Немає нічого простішого і вишуканішого, ніж чорна футболка з круглим вирізом, білі шорти з високою талією і сумка з рафії.
Біла лляна сукня + шльопанці
Лляна білосніжна сукня – найкращий вибір у спеку. Додайте чорні шльопанці на підборах та розбавте образ за допомогою косинки на голові.
Жилет + спідниця на низькій посадці
Такий образ просто необхідний цього літа, адже жилет став одним із найулюбленішого елемента гардероба всіх світових модниць.
Монохромний чорний образ
Чорна шовкова спідниця міді, майка і в’єтнамки на платформі допоможуть створити повністю чорний образ, який не буде нудним.