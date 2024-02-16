Як однакове вбрання виглядає на розмірі XS та XXL: порівняння, яке може здивувати

Майже всі українські та світові бренди демонструють своє вбрання на моделях розміру S, втім придбана річ буде мати зовсім інший вигляд на розмірі XS чи XXL. Щоб показати підписникам різні варіанти образів, дві подруги-блогерки здобули популярність в мережі завдяки образам в однакових речах.

Образ є дуже важливим інструментом нашого іміджу. Правильно підібране вбрання здатне покращити настрій та підвищити самооцінку, а от речі, які не сидять добре по фігурі – є замалими чи завеликими, можуть негативно позначитися на нашому образі.

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Щоб ви могли краще розумітися в тонкощах стилізації, дві подруги показують, як виглядає одне й те ж вбрання на різних розмірах. З їхніх образів зрозуміло, що фігура немає жодного значення, важливо лише правильно підібрати свій розмір по параметрах, щоб сукня чи то джинси правильно на вас «сиділи».

У кожної дівчини різний тип фігури і вже давно не модно називати параметри "90-60-90" ідеальними. Мода рухається вперед, тому чимало брендів представляють всі можливі розміри, щоб дівчата, які носять найменші чи найбільші розміри не лише приховати недоліки, але й підкреслити переваги.

Американська модель plus-size Деніз Мерседес та її подруга Марія Кастельянос розбивають стереотипи щодо якихось ідеальних типів фігур та показують, як виглядають в однаковому вбранні.

Деніз – смуглява модель, яка має пишні форми та фігуру, яку називають plus-size. Значних здобутків у моделінгу з таким типом фігури добилась модель Ешлі Грем, Тесс Холідей та багато інших. А от її подруга Марія носить найменший розмір XS.

Дівчата у своїх відеодобірках демонструють однакові сукні з розрізами чи обтислого матеріалу або штани чи джинси з топами.

Образи дівчат розмуру XS та XXL