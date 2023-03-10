Якщо хустинки ще досі немає у вашому гардеробі, то час виправляти цю ситуацію, оскільки у весняно-літній сезон ця річ є гарним доповненням до наших аутфітів.

Читайте також Шапка біні, берет і кепка: трендові головні убори на весну

5 способів носити стильно хустину

Покрийте голову хусткою в класичний спосіб та зав’яжіть під підборіддям. Такий аутфіт підійде дещо сміливим дівчатам, втім виглядає такий образ дуже ефектно.



Стильні способи з хустиною на весняно-літній сезон / Фото з Elle

Зав’яжіть хустку як бандану. Цей варіант є більше поширеним та зручнішим у стилізації образів. Обирайте моделі в класичних кольорах, або ж робіть ставку на принтовані хустки.



Стильні способи з хустиною на весняно-літній сезон / Фото з Elle

Одним із найпопулярніших способів носити хустку – це пов’язати її на шиї. Стилізуйте хустку із сорочкою вільного крою чи жакетом розміру оверсайз. Такий стиль casual подарує вам неймовірний етюд жіночності.



Стильні способи з хустиною на весняно-літній сезон / Фото з Elle

Зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега започаткувала моду на краватки, які вона дуже часто носить, але ми радимо відійти від цієї класики та спробувати освіжити образ завдяки хустці, яку ви зав’яжете під коміром сорочки. Такий look точно виглядатиме свіжо та цікаво.



Стильні способи з хустиною на весняно-літній сезон / Фото з Elle

Сорочка на плечах – дуже ефектний спосіб зробити свій вихід багатограннішим завдяки лише одному аксесуару. Вам всього лише знадобиться хустка середнього розміру, яка зможе накрити плечі разом з верхнім одягом.



Стильні способи з хустиною на весняно-літній сезон / Фото з Elle