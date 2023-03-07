Якщо взимку головний убір є дуже важливим, щоб захистити волосся від вітру, снігу та мінусової температури, то навесні головні убори – це радше цікаве доповнення до образів. Вони допомагають проявити індивідуальність.

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Шапка біні

Якщо у квітні і травні можна обійтися без шапки, то ще в березні доведеться доповнити нею свої образи. Найпопулярнішими залишаються моделі в класичних кольорах, втім, якщо ви хочете розбавити свій аутфіт, то приміряйте яскраву шапку, як це зробила модель Емілі Ратажковскі.

Берет

Навесні ідеально пасують до пальт берети, які навіюють французьку естетику. Ефектні берети чорних кольорів чудово поєднуються з пальтами в тон або стьобаними куртками світлих відтінків.

Кепка

Бейсболка – незмінний головний убір на весняний період. Нею можна доповнити будь-який верхній одяг – від курток-шкірянок і бомберів до тренчів та джинсовок.