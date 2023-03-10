Если платков до сих пор нет в вашем гардеробе, то пора исправлять эту ситуацию, поскольку в весенне-летний сезон эта вещь является хорошим дополнением к нашим аутфитам.

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5 способов носить стильный платок

Покройте голову платком классическим способом и завяжите под подбородком. Такой аутфит подойдет несколько смелым девушкам, впрочем, выглядит такой образ очень эффектно.



Стильные способы с платком на весенне-летний сезон / Фото с Elle

Завяжите платок как бандану. Этот вариант более распространен и удобен в стилизации образов. Выбирайте модели в классических цветах, или делайте ставку на принтованные платки.



Стильные способы с платком на весенне-летний сезон / Фото с Elle

Одним из самых популярных способов носить платок – это связать его на шее. Стилизуйте платок с рубашкой свободного кроя или жакетом размера оверсайз. Такой стиль casual подарит вам невероятный этюд женственности.



Стильные способы с платком на весенне-летний сезон / Фото с Elle

Звезда сериала "Венздей" Дженна Ортега положила начало моде на галстуки, которые она очень часто носит, но мы советуем отойти от этой классики и попытаться освежить образ благодаря платку, который вы завяжете под воротником рубашки. Такой look будет выглядеть свежо и интересно.



Стильные способы с платком на весенне-летний сезон / Фото с Elle

Рубашка на плечах – очень эффектный способ сделать свой выход более многогранным благодаря только одному аксессуару. Вам всего лишь понадобится платок среднего размера, который сможет накрыть плечи вместе с верхней одеждой.



Стильные способы с платком на весенне-летний сезон / Фото с Elle