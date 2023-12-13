Ви можете на цьому зекономити: у який одяг не варто вкладати великі гроші
Джерело:інстаграм less_is_best_fashion
Виявляється, щоб мати достойний гардероб, не обовʼязково купувати лише дорогі речі відомих брендів. На деякому одязі та взутті можна зекономити, не втративши при цьому достойного вигляду образів.
У нашій шафі мають бути такі предмети, які служитимуть нам роками – переважно вони не залежать від трендів і стануть нам у пригоді навіть тоді, коли ми складатимемо найбільш актуальний лук сезону. А є ті речі, які не варті витрачених великих грошей – вони або не сильно впливають на луки, або швидко виходять з моди, або просто часто втрачають форму через щоденне носіння.
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На якість треба зважати завжди, але немає необхідності купувати кожен виріб від знаних дизайнерів. Українська стилістка поділилася думками про те, у що варто вкладати речі при формуванні гардероба, а на чому можна зекономити.
Не варто шкодувати грошей на:
- прикраси;
- окуляри;
- сумки;
- неспортивне взуття;
- верхній одяг (особливо пальта та шкіряні вироби);
- піджаки та костюми;
- речі, які ви особисто визначили для себе як базові на довгі роки;
- речі, які зарекомендували себе як позачасові (наприклад, класичні човники чи маленька чорна сукня).
А от на що стилістка не радить витрачати великих сум, так це на:
- мікротренди, які носять в один момент;
- футболки, майки та інший "витратний матеріал";
- денім;
- трикотаж стилістка радить купувати якісний, але такий можна знайти і у мас-маркеті;
- вироби з поліестеру;
- кросівки та кеди.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про тренди, які втратять популярність у 2024 році. Це, зокрема, туфлі таби, маленькі сумочки та сукні-комбінації. Тратити на них кошти теж немає особливого сенсу.