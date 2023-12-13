Ви можете на цьому зекономити: у який одяг не варто вкладати великі гроші

Виявляється, щоб мати достойний гардероб, не обовʼязково купувати лише дорогі речі відомих брендів. На деякому одязі та взутті можна зекономити, не втративши при цьому достойного вигляду образів.

У нашій шафі мають бути такі предмети, які служитимуть нам роками – переважно вони не залежать від трендів і стануть нам у пригоді навіть тоді, коли ми складатимемо найбільш актуальний лук сезону. А є ті речі, які не варті витрачених великих грошей – вони або не сильно впливають на луки, або швидко виходять з моди, або просто часто втрачають форму через щоденне носіння.

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На якість треба зважати завжди, але немає необхідності купувати кожен виріб від знаних дизайнерів. Українська стилістка поділилася думками про те, у що варто вкладати речі при формуванні гардероба, а на чому можна зекономити.

Не варто шкодувати грошей на:

прикраси;

окуляри;

сумки;

неспортивне взуття;

верхній одяг (особливо пальта та шкіряні вироби);

піджаки та костюми;

речі, які ви особисто визначили для себе як базові на довгі роки;

речі, які зарекомендували себе як позачасові (наприклад, класичні човники чи маленька чорна сукня).

А от на що стилістка не радить витрачати великих сум, так це на:

мікротренди, які носять в один момент;

футболки, майки та інший "витратний матеріал";

денім;

трикотаж стилістка радить купувати якісний, але такий можна знайти і у мас-маркеті;

вироби з поліестеру;

кросівки та кеди.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про тренди, які втратять популярність у 2024 році. Це, зокрема, туфлі таби, маленькі сумочки та сукні-комбінації. Тратити на них кошти теж немає особливого сенсу.