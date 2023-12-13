Ви можете на цьому зекономити: у який одяг не варто вкладати великі гроші

13 грудня 2023, 20:40
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Джерело:

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Виявляється, щоб мати достойний гардероб, не обовʼязково купувати лише дорогі речі відомих брендів. На деякому одязі та взутті можна зекономити, не втративши при цьому достойного вигляду образів.

У нашій шафі мають бути такі предмети, які служитимуть нам роками – переважно вони не залежать від трендів і стануть нам у пригоді навіть тоді, коли ми складатимемо найбільш актуальний лук сезону. А є ті речі, які не варті витрачених великих грошей – вони або не сильно впливають на луки, або швидко виходять з моди, або просто часто втрачають форму через щоденне носіння. 

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На якість треба зважати завжди, але немає необхідності купувати кожен виріб від знаних дизайнерів. Українська стилістка поділилася думками про те, у що варто вкладати речі при формуванні гардероба, а на чому можна зекономити. 

Не варто шкодувати грошей на:

  • прикраси;
  • окуляри;
  • сумки;
  • неспортивне взуття;
  • верхній одяг (особливо пальта та шкіряні вироби);
  • піджаки та костюми;
  • речі, які ви особисто визначили для себе як базові на довгі роки;
  • речі, які зарекомендували себе як позачасові (наприклад, класичні човники чи маленька чорна сукня).

А от на що стилістка не радить витрачати великих сум, так це на: 

  • мікротренди, які носять в один момент;
  • футболки, майки та інший "витратний матеріал";
  • денім;
  • трикотаж стилістка радить купувати якісний, але такий можна знайти і у мас-маркеті;
  • вироби з поліестеру;
  • кросівки та кеди. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про тренди, які втратять популярність у 2024 році. Це, зокрема, туфлі таби, маленькі сумочки та сукні-комбінації. Тратити на них кошти теж немає особливого сенсу. 

Автор: Карина Ляшенко