Сумки цього сезону – універсальні та позачасові: мʼякі великі фасони, вироби з маленькими ручками і багети. Їх легко вписати у щоденні та святкові образи.

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Стилістика olena.pohliad у своєму інстаграм-блозі розповіла про найактуальніші позиції у різних цінових категоріях, тож надихайтеся запропонованими варіантами та обирайте ті, які відповідатимуть вашим потребам.

Середня ціна

Серед аксесуарів середнього сегменту фешн-блогерка пропонує сумки брендів Coperni, Neous, Wandler, Apc, Aesther Ekme, Demellier.

Актуальні моделі сумок середньої ціни / Фото olena.pohliad
Актуальні моделі сумок середньої ціни / Фото olena.pohliad

Українські бренди

Якщо хочете обрати вітчизняного виробника, то зверніть увагу на речі Kachorovska, Baglet, Hvoya, The Coat, Lovandbag, Kate Kore.

Актуальні моделі сумок українських виробників / Фото olena.pohliadАктуальні моделі сумок українських виробників / Фото olena.pohliad

Преміальний сегмент

У цьому випадку обирайте такі моделі відомих брендів.

Актуальні моделі сумок преміального класу / Фото olena.pohliad
Актуальні моделі сумок преміального класу / Фото olena.pohliad

Мас-маркет

Найбільш доступні трендові варіанти можна шукати у Massimo Dutti та ARKET.

Актуальні моделі сумок з мас-маркету / Фото olena.pohliad
Актуальні моделі сумок з мас-маркету / Фото olena.pohliad