Як доглядати за виробами з кашеміру та вовни: найкращі рекомендації

14 листопада 2022 , 11:19
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Джерело:

інстаграм Pump Your Style

Восени кашемір повертається у наші гардероби. Речі з цього матеріалу досить примхливі у догляді, тому для того, щоб кашеміровий светр прослужив не один сезон, варто подбати про його догляд.

Кашемір потребує ретельного догляду. Цей розкішний матеріал з чудовими естетичними та експлуатаційними властивостями не потерпить високих температур прання та недбалого догляду.

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Як правильно очищати вироби з кашеміру та вовни

 – Прання рекомендується здійснювати приблизно після 3-4 носінь, але якщо ви одягаєте кашемір як верхній шар - це число можна збільшити;

 – Використовуйте режим ручного або делікатного прання або періть руками (останній варіант точно не пошкодить виріб);

 – Температура прання не повинна бути більшою, аніж 30 градусів: якщо температура буде за високою – виріб може сісти, а якщо захолодною – розтягнутися;

 – Використовуйте спеціальний засіб для речей з кашеміру та вовни або дитячий шампунь;

 – Не викручують виріб, від цього він може втратити форму; обережно відіжміть та розкладіть на рушник (речі з кашеміру та вовни можуть сохнути кілька днів, але результат того вартий).

Ці поради стосуються як і догляду за кашеміровими светрами, так і пальтами. Якщо ви хочете придбати на осінньо-зимовий сезон якісну річ, то школа стилю Pump Your Style підготувала добірку виробів, які можна придбати від брендів масмаркету та мідл сегменту.


Стильні светри з кашеміру / Фото з Instagram


Стильні светри з кашеміру / Фото з Instagram


Стильні светри з кашеміру / Фото з Instagram


Стильні светри з кашеміру / Фото з Instagram


Стильні светри з кашеміру / Фото з Instagram

Автор: Юлія Турелик