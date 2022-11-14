Кашемір потребує ретельного догляду. Цей розкішний матеріал з чудовими естетичними та експлуатаційними властивостями не потерпить високих температур прання та недбалого догляду.

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Як правильно очищати вироби з кашеміру та вовни

– Прання рекомендується здійснювати приблизно після 3-4 носінь, але якщо ви одягаєте кашемір як верхній шар - це число можна збільшити;

– Використовуйте режим ручного або делікатного прання або періть руками (останній варіант точно не пошкодить виріб);



– Температура прання не повинна бути більшою, аніж 30 градусів: якщо температура буде за високою – виріб може сісти, а якщо захолодною – розтягнутися;

– Використовуйте спеціальний засіб для речей з кашеміру та вовни або дитячий шампунь;

– Не викручують виріб, від цього він може втратити форму; обережно відіжміть та розкладіть на рушник (речі з кашеміру та вовни можуть сохнути кілька днів, але результат того вартий).

Ці поради стосуються як і догляду за кашеміровими светрами, так і пальтами. Якщо ви хочете придбати на осінньо-зимовий сезон якісну річ, то школа стилю Pump Your Style підготувала добірку виробів, які можна придбати від брендів масмаркету та мідл сегменту.



Стильні светри з кашеміру / Фото з Instagram



Стильні светри з кашеміру / Фото з Instagram



Стильні светри з кашеміру / Фото з Instagram



Стильні светри з кашеміру / Фото з Instagram



Стильні светри з кашеміру / Фото з Instagram