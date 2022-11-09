До неї увійшли футболки, худі та шопери зі слоганом UNITED24 "The Power of Freedom" та вишитим українським прапором. Увесь прибуток з продажу буде спрямований на підтримку ЗСУ.

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"Після того, як Президент Володимир Зеленський записав звернення у футболці зі слоганом UNITED24 "The Power of Freedom", ми отримали сотні листів від наших донорів та людей, які підтримують Україну", – розповіла координаторка UNITED24 Ярослава Гресь. – Усі питали, де можна придбати таку саму, щоб висловлювати свою позицію та розділяти з Україною її боротьбу за свободу. Ми вдячні INTERTOP за ідею створення спільної колекції і сподіваємося побачити такі футболки, худі та сумки в багатьох країнах".

Усі речі пошиті в Україні. Таким чином INTERTOP підтримав вітчизняні виробництва. Вартість худі The Power of Freedom складає 1599 грн, футболки – 399 грн, а шопера – 499 грн. Колекція вже доступна за посиланням на INTERTOP.UA, а також у мобільному застосунку і в магазинах мережі.

"Українці наразі об’єдналися заради спільної мети – перемогти ворога та підтримати наших захисників. INTERTOP Ukraine як головний український фешн-ритейлер використовує різні формати допомоги українським героям. Цього разу ми вирішили випустити лімітовану благодійну колекцію спільно з платформою UNITED24. Речі з цього дропу уособлюють силу свободи, наш незламний дух та віру в українську армію і народ. А маленький прапорець України, вишитий на футболці й худі, розміщений поруч із серцем, адже де б ви не були, Україна завжди займатиме в ньому особливе місце", – коментує Марія Самплавська, CMO INTERTOP Ukraine.



INTERTOP та UNITED24 випустили благодійну колекцію / Фото з прес-служби



INTERTOP та UNITED24 випустили благодійну колекцію / Фото з прес-служби



INTERTOP та UNITED24 випустили благодійну колекцію / Фото з прес-служби