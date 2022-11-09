Усі запропоновані речі та ще багато чого цікавого можна буде придбати 12–13 листопада на Десятинній, 12. На "Теплий маркет"приїдуть понад 150 брендів з товарами різних категорій.

Читайте також Відключення світла в Україні: графіки та перелік міст

Одяг

Трикотажний костюм Touchwool

Тепло має бути не тільки вдома! Збираючись на прогулянку, до сніданку чи в пошуках Wi-Fi до найближчого кафе, буде приємно одягнути м’який, зігріваючий, та ще й стильний трикотажний костюм. Саме такий ми знайшли у Touchwool: бренд створює в’язаний одяг з натуральних матеріалів та пропонує елегантну лінійку базових трикотажних речей.



Добірка речей від українських брендів / Фото з з "Всі. Свої"

Куртка Prinova

А до костюма точно знадобиться ще й куртка. Тепла, зручна та багатофункціональна: щоб і в офіс можна було поїхати, і на прогулянку, і в укриття спуститися, якщо знадобиться. Цього сезону свій верхній одяг ми обираємо у Prinova: бренд із Харкова шиє куртки різних довжин, фасонів та кольорів.



Добірка речей від українських брендів / Фото з з "Всі. Свої"

Дім та декор

Плед Osha

Цьогоріч неймовірно красива осінь: підсилити її чарівність можна за допомогою ніжного помаранчевого пледа від Osha. Окрім сонячного настрою в домівці, ця річ даруватиме ще й тепло — дуже важлива функція в умовах енергетичної кризи. Плед виконаний з вовни та акрилу: він добре грітиме ваші ніжки за переглядом фільмів та читанням книг, а також довго служитиме.



Добірка речей від українських брендів / Фото з з "Всі. Свої"



Добірка речей від українських брендів / Фото з з "Всі. Свої"

Свічка Turbota Candles

Львівська чоколяда, Дощ у Карпатах, Кримська сіль, Київські каштани — такі романтичні назви у ароматів свічок від Turbota Candles. І вже не варто навіть пояснювати, чому усі ці свічки вам потрібні! Адже останнім часом вони стали мастхевом у кожному домі. Щоб відключення світла стали приводом приємно провести час — обирайте свічки з натурального соєвого воску та ретельно дібраними ароматами.



Добірка речей від українських брендів / Фото з з "Всі. Свої"

Чашка vokhra

Що робити, щоб миттєво стало тепло? Просто налийте кави чи чаю і обійміть руками чашку! Будь-який день одразу стане кращим. А якщо це буде чашка від vokhra — то ще й естетичнішим. Наші фаворити — це «крапчасті» сіро-чорні горнята. Але в асортименті бренду є ще багато краси: хочеться забрати додому все.



Добірка речей від українських брендів / Фото з з "Всі. Свої"

Капці з повсті Dakh

Ще одна практична річ, яка рятує від холодів — капці. Якщо не хочете зранку шльопати ногами по заледенілих кахлях, обирайте модель до смаку в асортименті бренду Dakh. Нас сподобались сірі повстяні човганці — беремо і собі, і на подарунки рідним!



Добірка речей від українських брендів / Фото з з "Всі. Свої"

Подушка Pirina

Аби зігрітись не лише тілом, а й душею, варто обрати додому щось затишне та символічне. Наприклад, подушку в формі кари України від бренду Pirina. Творці подушечки зізнаються, що вона вже стала хітом. А ми й не сперечаємось, а просто оформлюємо замовлення.



Добірка речей від українських брендів / Фото з з "Всі. Свої"