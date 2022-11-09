Все предложенные вещи и еще многое интересное можно будет приобрести 12–13 ноября на Десятинной, 12. На " Теплый маркет " приедут более 150 брендов с товарами разных категорий.

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Одежду

Трикотажный костюм Touchwool

Тепло должно быть не только дома! Собираясь на прогулку, к завтраку или в поисках Wi-Fi в ближайшее кафе, будет приятно одеть мягкий, согревающий и стильный трикотажный костюм. Именно так мы нашли в Touchwool: бренд создает вязаную одежду из натуральных материалов и предлагает элегантную линейку базовых трикотажных вещей.



Подборка вещей от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Куртка Prinova

А к костюму точно пригодится еще и куртка. Теплая, удобная и многофункциональная: чтобы и в офис можно было поехать, и на прогулку, и в укрытие спуститься, если понадобится. В этом сезоне свою верхнюю одежду мы выбираем в Prinova: бренд из Харькова шьет куртки разных длин, фасонов и цветов.



Подборка вещей от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Дом и декор

Плед Osha

В этом году невероятно красива осень: усилить ее обаяние можно с помощью нежного оранжевого пледа от Osha. Кроме солнечного настроения в доме, это будет дарить еще и тепло — очень важная функция в условиях энергетического кризиса. Плед выполнен из шерсти и акрила: он будет хорошо греть ваши ножки за просмотром фильмов и чтением книг, а также будет долго служить.



Подборка вещей от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"



Подборка вещей от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Свеча Turbota Candles

Львовская чоколяда, Дождь в Карпатах, Крымская соль, Киевские каштаны – такие романтические названия у ароматов свеч от Turbota Candles. И не стоит даже объяснять, почему все эти свечи вам нужны! В последнее время они стали мастхевом в каждом доме. Чтобы отключения света стали поводом приятно провести время – выбирайте свечи из натурального соевого воска и тщательно подобранные ароматы.



Подборка вещей от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Чашка vokhra

Что делать, чтобы мгновенно стало тепло? Просто налейте кофе или чаю и обнимите руками чашку! Любой день сразу станет лучше. А если это будет чашка от vokhra – то еще и более эстетичным. Наши фавориты – это «точечные» серо-черные чашки. Но в ассортименте бренда еще много красоты: хочется забрать домой все.



Подборка вещей от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Тапочки из войлока Dakh

Еще одна практичная вещь, которая спасает от холодов – тапочки. Если не хотите утром шлепать ногами по заледенелым изразцам, выбирайте модель по вкусу в ассортименте бренда Dakh. Нас понравились серые войлочные челганцы – берем и себе, и на подарки родным!



Подборка вещей от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Подушка Pirina

Чтобы согреться не только телом, но и душой, следует выбрать домой что-нибудь уютное и символическое. К примеру, подушку в форме кары Украины от бренда Pirina. Создатели подушечки признаются, что она уже стала хитом. А мы и не спорим, а просто оформляем заказ.



Подборка вещей от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"