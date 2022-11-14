Кашемир нуждается в тщательном уходе. Этот роскошный материал с отличными эстетическими и эксплуатационными свойствами не потерпит высоких температур стирки и небрежного ухода.

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Как правильно очищать изделия из кашемира и шерсти

– Стирку рекомендуется осуществлять примерно после 3-4 носок, но если вы одеваете кашемир как верхний слой – это число можно увеличить;

– Используйте режим ручной или деликатной стирки или стирайте руками (последний вариант точно не повредит изделие);



– Температура стирки не должна быть больше 30 градусов: если температура будет при высокой – изделие может сесть, а если холодной – растянуться;

– Используйте специальное средство для вещей из кашемира и шерсти или детский шампунь;

– Не выкручивают изделие, от этого оно может потерять форму; осторожно отожмите и разложите на полотенце (вещи из кашемира и шерсти могут сохнуть несколько дней, но результат того стоит).

Эти советы касаются как ухода за кашемировыми свитерами, так и пальтами. Если вы хотите приобрести на осенне-зимний сезон качественную вещицу, то школа стиля Pump Your Style подготовила подборку изделий, которые можно приобрести от брендов массмаркета и медл сегмента.



Стильные свитера из кашемира / Фото с Instagram



Стильные свитера из кашемира / Фото с Instagram



Стильные свитера из кашемира / Фото с Instagram



Стильные свитера из кашемира / Фото с Instagram



Стильные свитера из кашемира / Фото с Instagram