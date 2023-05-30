Наприкінці червня старшокласники святкуватимуть свій перший випускний вечір, пише 24 Канал. До цієї святкової події школярки підходять з особливим трепетом, адже хочуть мати особливий та оригінальний вигляд.

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Якщо сукню для свята ви вже обрали, залишається підібраи взуття, яке вдало буде гармоніювати з сукнею. Яке взуття в моді цього року та на що варто звернути увагу – читайта далі.

З тонкими ремінцями

Цього літа актуальними залишаються босоніжки з тонкими ремінцями. Вибір взуття просто величезний, тож вам точно буде з чого обрати. Можете зробити вибір на оригінальні моделі яскравих кольорів, або ж зупинитися на класиці та придбати чорні босоніжки, які зможете поєднувати під будь-яке вбрання.

З пір’ям

Мода на взуття цього року доволі особлива, тож дизайнери вирішили урізноманітнити базове взуття цікавими детелями. До прикладу, пір’я ефектно виглядає на босоніжках чи мюлях та привертає до себе увагу. Якщо у вас сукня в стилі мінімалізм, то ви можете придбати взуття з пір’ям, щоб трохи розбавити простий аутфіт.

Зі стразами

Такі босоніжки чи туфлі ідеально підходять для випускного вечора. Маленькі блискітки на взутті додають їм святковості, тож ви точно будете сяяти з таким взуттям.

З бантиками

Ви вже, мабуть, помітили, як стрімко увірвалися банти у модну індустрію. Окрім суконь, дизайнери радять звернути свою увагу на взуття з бантиками. Це можуть бути мінімалістичні бантики, або ж об’ємні у стилі Jimmy Choo.

З квітами

Квіти також не залишаються осторонь цього сезону, тож квіткові аплікації можена помітити навіть на босоніжках. Обирайте на випускний класичне чорне взуття з червоним бутоном троянди. Виглядають такі босоніжки надзвичайно ефектно.

Яскравих кольорів

Літо – пора соковитих кольорів. Саме тому сміливо обирайте туфлі чи босоніжки в найяскравіших кольорах. Ними краще доповнювати сукні нейтральних тонів.

Металік

Відтінок металік також знайшов своє місце серед взуття. Варто зазначити, що виглядають туфлі, босоніжки чи мюлі у такому відтінку досить дорого та оригінально.

На платформі

Туфлі Versacе на платформі здійснили справжнісінький бум у 2021 році. Попри популярність взуття Мері Джейн, вони не лише не втрачають популярності, але й стали певним випередженням трендів, адже взуття на платформі доповнюють елегантні ремінці.

Білі

Взуття білого кольору залишатиметься популярним завжди, оскільки воно рівноцінне класичниму базовому взуттю чорного кольору. Єдина їхня відмінність в тому, що чорне взуття підходить для щоденного вжитку, а от біле найкраще пасує до святкових подій.