В конце июня старшеклассники будут праздновать свой первый выпускной вечер, пишет 24 канал. К этому праздничному событию школьницы подходят с особым трепетом, ведь хотят выглядеть особенным и оригинальным.

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Если платье для праздника вы уже выбрали, остается подобрать обувь, которая удачно будет гармонировать с платьем. Какая обувь в моде в этом году и на что стоит обратить внимание – читайте дальше.

С тонкими ремешками

Этим летом актуальными остаются босоножки с тонкими ремешками. Выбор обуви просто огромен, так что вам точно будет из чего выбрать. Можете сделать выбор на оригинальные модели ярких цветов, или остановиться на классике и приобрести черные босоножки, которые сможете совмещать под любой наряд.

С перьями

Мода на обувь в этом году довольно особенная, поэтому дизайнеры решили разнообразить базовую обувь интересными детелями. К примеру, перья эффектно смотрятся на босоножках или мюлях и привлекают к себе внимание. Если у вас платье в стиле минимализм, то вы можете приобрести обувь с перьями, чтобы немного разбавить простой аутфит.

Со стразами

Такие босоножки или туфли идеально подходят для выпускного вечера. Маленькие блестки на обуви придают им праздничности, так что вы точно будете сиять с такой обувью.

С бантиками

Вы уже, вероятно, заметили, как стремительно ворвались банты в модную индустрию. Помимо платьев дизайнеры советуют обратить свое внимание на обувь с бантиками. Это могут быть минималистичные бантики, или же объемные в стиле Jimmy Choo.

С цветами

Цветы также не остаются в стороне этого сезона, так что цветочные аппликации можно заметить даже на босоножках. Выбирайте на выпускной классическую черную обувь с красным бутоном розы. Выглядят такие босоножки очень эффектно.

Ярких цветов

Лето – пора сочных цветов. Именно поэтому смело выбирайте туфли или босоножки в самых ярких цветах. Ими лучше дополнять платья нейтральных тонов.

Металлик

Оттенок металлик также нашел свое место среди обуви. Следует отметить, что смотрятся туфли, босоножки или мюли в таком оттенке достаточно дорого и оригинально.

На платформе

Туфли Versacе на платформе совершили самый настоящий бум в 2021 году. Несмотря на популярность обуви Мэри Джейн, они не только не теряют популярность, но и стали определенным опережением трендов, ведь обувь на платформе дополняют элегантные ремешки.

Белые

Обувь белого цвета будет оставаться популярной всегда, поскольку она равноценна классической базовой обуви черного цвета. Единственное их отличие в том, что черная обувь подходит для ежедневного обихода, а вот белая лучше всего подходит к праздничным событиям.