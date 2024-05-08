У моду вривається антитрендове взуття, якого всі уникали: як воно виглядає

Дизайнери вирішили змінити взуття на дещо практичніше для нас. Окрім модних балеток та в’єтнамок на низьких підборах, в моду входить взуття на та платформі. Якщо хочете створити красивий образ, змінюйте взуття на підборах стильними варіантами на танкетці.

Стилісти кажуть, що такого взуття ми уникали тривалий час, але його зірковий час вже настав, тому можна сміливо додавати цікавий варіант у свій гардероб.

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Взуття на танкетці повернулося в моду

Дизайнери зробили ставку на витончені мюлі чи босоніжки з мінімалістичною обробкою. Своїми колекціями вони намагаються переконати нас, що поява такого взуття – не мікротренд. Взуття на танкетці завоює нашу увагу на кілька років.

Інфлюенсери обирають для себе мюлі та босоніжки на танкетці. Здебільшого дизайнери створили прості варіанти з тонкими ремінцями, які легко стилізувати під будь-яке вбрання. Гарно босоніжки виглядають в парі з сукнями різних довжин, з джинсами чи штанами.

Взуття на танкетці можна носити з різними стилями одягу, залежно від того, який вам до вподоби. Рекомендуємо вам поєднувати їх з базовою футболкою та джинсами, з легкою блузою та шортами, лляною сукнею, денімовим монохромним образом чи штанним костюмом.

Цікаві ідеї зовсім скоро ви зможете знайти в образах відомих модниць, а поки що показуємо вам вже ті стилізації, які застосовують інфлюенсери у своїх виходах.



Трендове взуття на літо 2024 / Фото Pinterest



Стильне взуття на літо 2024 / Фото Pinterest



Трендове взуття на літо 2024 / Фото Pinterest



Стильне взуття на літо 2024 / Фото Pinterest

Також основних тенденцій взуття належать загострені носки, низькі підбори та масивні платформи. Радимо також звертати увагу на класичні моделі в базових кольорах, які можна додати до всіх образів. А от яскраве взуття вже буде приковувати ваші погляди. Більше про трендові позиції читайте в нашому матеріалі.