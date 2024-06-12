Влітку популярними стануть червоні сукні: стильні варіанти, які сподобаються всім
Джерело:Elle
Цього сезону важко зупинитися на одній колірній палітрі. Дизайнери представили чимало цікавих варіантів, без яких не обійтися в теплу пору року. Та попри всі відтінки, які домінують в модній індустрії, червоний все ще залишається популярним.
Він представлений в різних варіаціях – від глибокого винного до світлого й стриманого тону. В літню пору звертайте увагу на сукні в червоному кольорі. Елегантні та спокусливі моделі підійдуть для будь-яких приводів – прогулянки містом чи святкування.
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Сукня міні підійде для прогулянки у вихідний день, а от варіант максі з підборами вже підходить для ефектних виходів.
На які варіанти звернути увагу
У весняно-літніх колекціях бренди представили різноманітні довжини, фактури й форми. Bottega Veneta зробили ставку на шкіряних моделях міді вільного крою, а Jacquemus запропонували варіант міні з драпіруванням, яке нагадує вбрання грецьких богинь. А от Schiaparelli зробили ставку на сяйливості, додавши до своїх суконь камінці та лелітки.
До актуальних позицій відносять в’язані сукні кроше чи з фігурними вирізами. Також модними є напівпрозорі моделі, які можна поєднати з витонченою білизною.
Покази літнього сезону також заполонили квіткові мотиви. Шукайте для себе сукні з флористичними принтами чи об’ємними деталями.
Красиві червоні сукні на літо 2024 / Фото Elle
Трендові червоні сукні на літо 2024 / Фото Elle
Актуальні червоні сукні на літо 2024 / Фото Elle
Модні червоні сукні на літо 2024 / Фото Elle
Красиві червоні сукні на літо 2024 / Фото Elle
З чим носити червоні сукні
Найкраще червоний комбінується з базовими та іншими контрастними відтінками. Добре з такими сукнями стилізується білий, чорний, бежевий чи блакитний або червоний колір. У цих відтінках можете підбирати взуття чи сумки.