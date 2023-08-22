Вишиванка – це важлива частина культури українського народу, а одягнути її на День Незалежності – це продемонструвати на собі особливий елемент святкового національного одягу.

До теми День Незалежності 2023: де купити красиві вишиванки

День вишиванки в Україні святкують з 2006 року. Українці шанобливо ставляться до багатства своєї культури, тож в цей день вишиванку одягають всі – діти, жінки та чоловіки.

Саме на День Незалежності особлива сакральна річ українців стала способом вираження патріотизму та любові до своєї країни. Чоловікам радимо стилізувати вишиванку з джинсами і штанами.

Faina vyshyvanka

Салон вишиванок пропонує традиційні, класичні чи сучасні сорочки. В асортименті є борщівська, полтавська, гуцульська і багато інших. Вишивака машинна – здебільшого гладдю, в пухлики і збиранки (призбирування по вишивці) майстрині роблять вручну.

Etnodim

За останні кілька років бренд здобув широку популярність, адже їхню вишиванку одягав президент України кілька разів. На сайті бренду чи інстаграм-сторінці ви знайдете чимало стильних вишиванок для чоловіків.

MEREZHKA

Тут чоловіки знайдуть для себе вишиванки з різноманітним орнаментом. На сайті представлений великий діапазон кольорів та фасонів. Бренд виготовляє чоловічі вишиванки з льону, бавовни, попліну, габардину та інших видів тканин.

Барви

У магазині "Барви" чоловіки мають можливість обрати сучасну вишиванку, які стають дедалі популярнішими. На сайті ви знайдете великий асортимент товарів, а різноманітність кольорів, візерунків та цін вас вразить.

Edelvika

Інтернет-магазин Edelvika має у наявності не лише вишиванки, але й одяг під сорочку – чоловікі штани, тож тут можна зібрати для себе повноцінний образ. Бренд представляє вишиті сорочки та вишиванки на короткий рукав за досить доступними цінами.