Кожна українка хоче покрасуватися на День Незалежності своєю особливою вишиванкою, пише 24 Канал. Для українців вишиванка не є простим елементом гардероба, а певним оберегом. Саме до цього вбрання ми ставимося з особливою любов’ю і трепетом.

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Український народ крізь роки проніс любов до вишиванки. А в умовах війни нам ще більше хочеться продемонструвати, хто такі українці. Де б ви не були – одягніть вишиванку, аби продемонструвати, що ми є вільний народ незалежної країни.

Edelvika

Український бренд Edelvika має чималий асортимент товару, який ви можете придбати за лояльними цінами. На сайті бренду є не лише сорочки для жінок, вишиті сукні та кольорові плахти, але й вишиванки для цілої сім’ї.

Що цікаво, у сорочці від бренду Edelvika у 2022 році з’явилася мама винахідника Ілона Маска – модель та дієтологиня Мей Маск.

Ryabokon Factory

Бренд представляє різнокольорові вишиванки з об’ємними рукавами, які зараз є дуже популярними. Вишиті сорочки та сукні складаються з натуральних тканин: льону, батисту, котону.

2КОLYORY

Український бренд унікальний тим, що всі орнаменти для сорочок та суконь знаходить у приватних колекціях, музейних фондах чи збірках літератури з вишиванкам.

Чимале значення бренд надає символіці візерунків, які є сучасною інтерпретацією стародавніх українських орнаментів.

Etnodim

У 2022 році український бренд Etnodim створив для президента України Володимира Зеленського ексклюзивну вишиванку з дубовим орнаментом кольору мілітарі, а вже цього року створили вишиту лляну сорочку з символами Київської Русі. Виріб з давніми українськими символами глава держави одягнув на Великдень.

Бренд Etnodim задовільнить бажання будь-кого, оскільки сайт представлений різноманітними вишиванками з найоригінальнішими узорами.

MEREZHKA

Бренд потішить жінок, які люблять сучасну українську вишиванку. На інстаграм-сторінці ви знайдете багато вишиванок для жінок, чоловіків та дітей. Окрім того, ви знайдете для себе багато цікавих образів з вишиванкою.