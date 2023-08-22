Вышиванка – это важная часть культуры украинского народа, а одеть ее в День Независимости – это продемонстрировать на себе особый элемент праздничной национальной одежды.

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День вышиванки в Украине празднуют с 2006 года. Украинцы уважительно относятся к богатству своей культуры, поэтому в этот день вышиванку одевают все – дети, женщины и мужчины.

Именно в День Независимости особая сакральная вещь украинцев стала способом выражения патриотизма и любви к своей стране. Мужчинам советуем стилизовать вышиванку с джинсами и брюками.

Faina высыванка

Салон вышиванок предлагает традиционные, классические или современные рубашки. В ассортименте есть борщевская, полтавская, гуцульская и многие другие. Вышивка машинная – в основном гладью, в опухоли и сборки (уборка по вышивке) мастерицы делают вручную.

Etnodim

За последние несколько лет бренд приобрел широкую популярность, ведь их вышиванку одевал президент Украины несколько раз. На сайте бренда или инстаграмм-странице вы найдете немало стильных вышиванок для мужчин.

MEREZHKA

Здесь мужчины найдут для себя вышиванки с разнообразным орнаментом. На сайте представлен большой диапазон цветов и фасонов. Бренд производит мужские вышиванки из льна, хлопка, поплина, габардина и других видов тканей.

Барви

В магазине "Барви" мужчины имеют возможность выбрать современную вышиванку, которые становятся все популярнее. На сайте вы найдете большой ассортимент товаров, а разнообразие цветов, узоров и цен вас поразит.

Edelvika

Интернет-магазин Edelvika имеет не только вышиванки, но и одежду под рубашку – штаны, поэтому здесь можно собрать для себя полноценный образ. Бренд представляет вышитые рубашки и вышиванки на короткий рукав по достаточно доступным ценам.