Речі з відкритими плечима – спокусливий тренд весни 2023: найкращі образи

Навіть попри те, що квітень засипало снігом, все ж таки тепла весняна погода неминуча, тож ми з вами обов’язково зможемо насолодитися стильними аутфітами. Радимо підготуватися вже зараз та дізнатися, як виглядають спокусливі речі весни.

Нові колекції дизайнерів продемонстрували нам, що цієї весни знову буде багато оголеного тіла. Якщо ви поки що не готові приміряти на собі сміливі тренди – таке як екстремальне міні чи прозорі тканини, то підняти градус образу вам допоможуть речі з відкритими плечима.

Читайте також Готові весняні образи від Андре Тана: цікава добірка, яка вам сподобається

Цей мікротенд заполонив подіуми та має всі шанси органічно перебратися до наших весняних гардеробів. Зверніть увагу на сукні скіні з відкритими плечима. Щоб збалансувати відкритість образу, обирайте довжину міді чи максі.

Коли погода буде мінливою – обирайте прикотажні сукні з відкритими плечима. Вони будуть доречні до прогулянок чи образів вихідного дня.

Гарним вбранням окрім суконь також стануть топи з відкритими плечима. Вони ефектно виглядатимуть з джинсами чи лосинами.

Трикотажні топи без брительок ви можете поєднувати з сорочками чи джинсовими куртками. Також гарно виглядатимуть кардигани, які ви просто кинете поверх плечей.



Відкриті плечі – тренд весни / Фото з Elle



Відкриті плечі – тренд весни / Фото з Elle



Відкриті плечі – тренд весни / Фото з Elle



Відкриті плечі – тренд весни / Фото з Elle



Відкриті плечі – тренд весни / Фото з Elle