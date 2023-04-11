Fashion-натхнення: 10 весняних образів Каролін Бломст, які можна легко повторити

Карлолін Бломст є однією з найстильніших дівчат Швеції. Її образи сподобаються всім, хто любить мінімалістичне вбрання та класичні кольори. Модниця на своєму прикладі показує, як можна створити бездоганні аутфіти завдяки базовому вбранню.

Скандинавська красуня зібрала навколо себе чималу аудиторію дівчат зі всього світу, які спостерігають за її бездоганними виходами, пише 24 канал.

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Каролін Бломст своїми модними виходами кожного разу доводить, що стиль північних народів дійсно особливий. Швецька трендсеттерка обожнює лаконічне вбрання в класичних кольорах, здебільшого чорного, сірого та кремового кольору, обирає мінімалізм без зайвих деталей та влучно стилізує з трендовим елементом гардероба – верхнім одягом, взуттям чи сумкою.

Дівчина хоч і слідкує за модою, втім вона не формує образи виключно з трендових елементів гардероба. Її аутфіти складаються з класики, яку можна легко поєднувати між собою.

Щоб повторити образи скандинавок, варто лише придбати водолазки базових кольорів, кілька пар джинсів – від чорних до блакитних, штани палаццо та топовий верхній одяг на весну – пальто, тренч та шкіряну куртку.

Модниця любить носити невеличкі сумки чорних кольорів, втім, щоб розбавити образ – використовує інколи кольорові аксесуари, які додають ефектної родзинки її образам.

Ще одна цікава деталь – майже у всіх образах Каролін Бломст присутні окуляри, якими вона доповнює образи навіть у сірий день.