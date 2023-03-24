Весна – досить цікавий період року, оскільки верхній одяг у наших образах варіюється від пуховика і пальт до легких тренчів та стьобаних курток, пише 24 канал. І хоч в березні буває настільки тепло, що ми одягаємо шкірянку, втім сонячна погода досить часто змінюється холодними дощовими днями, тож доводиться знову одягати тепле, довге пальто.

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До Великодня вам точно знадобиться кілька варіантів верхнього одягу, який стане вигідною інвестицією у ваш гардероб, оскільки прослужить вам кілька сезонів.

Пальто

Класичне пальто в базовому чорному, шоколадному чи кремовому кольорі – ідеальний варіант, який має опинитися на вашому рейлі з одягом. Ваше пальто може бути прямим чи розміру оверсайз, з опущеною лінією плеча чи приталеним. Важливо лише, щоб ви себе в ньому комфортно почували. А в дні, коли сонце буде вводити нас в оману, воно вам обов’язково знадобиться.

Тренч

Цього року за першість змагаються два тренчі – шкіряний та класичний, і хоч виділити головний з них можна, втім тренч з екошкіри теж посідає чільне місце у fashion-світі. Обираючи тренч на весну, орієнтуйтеся на свій гардероб. Якщо у вас переважає більше вбрання в класичному стилі, то обирайте кремове тканинне пальто. Якщо ж хочете створювати оригінальні аутфіти – робіть ставку на шкіряний тренч.

Стьобана куртка

Така куртка не втрачає своєї популярності навіть після кількох років. Стилісти кажуть, що вона негласно увійшла до бази, тож без неї неможливо уявити наш весняний аутфіт. Обирайте фасони з коміром або без, у пастельних чи яскравих відтінках, відштвхуючись від того, що саме ви любите.