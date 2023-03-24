Весна – довольно интересный период года, поскольку верхняя одежда в наших образах варьируется от пуховика и пальто до легких тренчей и стеганных курток, пишет 24 канал. И хотя в марте бывает настолько тепло, что мы одеваем кожанку, впрочем, солнечная погода довольно часто сменяется холодными дождливыми днями, поэтому приходится снова одевать теплое, длинное пальто.

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К Пасхе вам точно понадобится несколько вариантов верхней одежды, которая станет выгодной инвестицией в ваш гардероб, поскольку прослужит несколько сезонов.

Пальто

Классическое пальто в базовом черном, шоколадном или кремовом цвете – идеальный вариант, который должен оказаться на вашем рейле с одеждой. Ваше пальто может быть прямым или размером оверсайз, с опущенной линией плеча или приталенным. Важно только, чтобы вы себя в нем комфортно чувствовали. А в дни, когда солнце будет вводить нас в заблуждение, оно вам обязательно пригодится.

Тренч

В этом году за первенство соревнуются два тренча – кожаный и классический, и хотя выделить главный из них можно, впрочем тренч из экокожи тоже занимает ведущее место в fashion-мире. Выбирая тренч на весну, ориентируйтесь на свой гардероб. Если у вас преобладает больше нарядов в классическом стиле, то выбирайте кремовое тканевое пальто. Если же хотите создавать оригинальные аутфиты – делайте ставку на кожаный тренч.

Стеганая куртка

Такая куртка не теряет своей популярности даже спустя несколько лет. Стилисты говорят, что она негласно вошла в базу, так что без нее невозможно представить наш весенний аутфит. Выбирайте фасоны с воротником или без, в пастельных или ярких оттенках, отталкиваясь от того, что именно вы любите.