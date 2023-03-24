Инстаграм-сеть переполнена стильными образами от знаменитостей, звезд стритстайла или мировых модниц. Впрочем, мы собрали подборку готовых формул, которые вам просто придется только повторить.

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Запомните, что какими бы ни были сезонные тренды, любой ваш гардероб – весенний, летний или осенний, должен состоять из базы. На каждое время года она своя и отличается определенными вещами.

Весной вам точно нужно иметь в своем гардеробе классические цвета водолазки, джинсы, брюки, рубашку, платье, кроссовки, лоферы и качественную сумку. Если у вас есть определенный набор самых популярных вещей, тогда можете пополнять гардероб уже трендовым нарядом, который поможет создать стильный образ.

Ниже в подборке мы предлагаем рассмотреть модные формулы, которые построены на сочетании базы и трендов. Среди трендовых нарядов вы найдете сумки с переплетением в стиле Bottega Veneta, балетки с камешками в стиле Miu Miu и стеганная куртка, которая до сих пор не теряет популярности.

Также не забывайте, что в этом году горячим трендом считается деним и совмещайте джинсы с денимовыми куртками и рубашками, и не бойтесь добавлять в свой гардероб денимовую обувь или сумку.

9 готовых формул на весенний период



Модные образы, которые можно повторить весной.



Модные образы, которые можно повторить весной.



Модные образы, которые можно повторить весной.



Модные образы, которые можно повторить весной.



Модные образы, которые можно повторить весной.



Модные образы, которые можно повторить весной.



Модные образы, которые можно повторить весной.



Модные образы, которые можно повторить весной.



Модные образы, которые можно повторить весной.