В те времена женщины стремились к независимости и свободе, а средством выражения выбрали одежду.

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Тогда дизайнеры без колебаний откликнулись на запросы женщин и создали дерзкие элементы гардероба, сменившие модную индустрию раз и навсегда. Какие вещи с 1960-х годов будут популярны в этом году – смотрите дальше.

Мини-юбка

Первую мини-юбку разработала дизайнер Мэри Квант в 1964 году. Тогда открытые женские ноги еще скрывались от всех, считались символом высокомерия. Впрочем, такая новинка стала настолько популярной, что дизайнер Андре Курреж решил посвятить мини-юбке всю свою коллекцию весна-лето 1965 года.

С этого времени эта вещь стала неизменной частью женского гардероба. Новую жизнь мини-юбки дал бренд Miu Miu в коллекции весна-лето - 2022 создав микроюбку. Длина мини заняла значительное место в коллекциях этого года, поэтому дизайнеры советуют напротив юбкам макси, которые уже завоевали широкую популярность, не забывать о миниверсиях юбок.



Актуальные вещи с 1960-х годов.

Принты

В 60-х все безумствовали от принтов на одежде. Характерным признаком модного периода были цветочные принты, полоски, геометрические фигуры или горошек на платьях.

Принты также покоряют подиумы и появляются на жакетах, брюках, сумках и обуви. Chanel украсили свою новую коллекцию осень-зима 2023/24 цветочным принтом, посвященным любимому цветку Коко Шанель – камелии. Другие бренды использовали логоманию и анималистические принты.



Актуальные вещи с 1960-х годов.

Футуристическая мода

Футуристическая тема в создании коллекций стала главной у дизайнеров Пако Рабана и Пьера Кардена. Сегодня "космическая мода" снова возвращается. За этим можно проследить, как плавно в моду врывается оттенок металлика, который уже полюбили известные инфлюэнсеры.



Актуальные вещи с 1960-х годов.

Брючный костюм

Костюм, состоящий из жакета и юбки – это вневременная мода, которая никогда не потеряет актуальность. Ив Сен-Лоран в 1966 году первым создал жакет для женщин, бросив вызов правилам в то время. В результате женщины получили не просто новый элемент гардероба, а настоящее выражение в протест против установившихся правил.

Сейчас брючный костюм носят все – от принцессы Уэльской Кейт Миддлтон и королевы Летиции до стритстайл-звезд, которые каждый раз показывают интересные стилизации этого наряда.



Актуальные вещи с 1960-х годов.