Інстаграм-мережа переповнена стильними образами від знаменитостей, зірок стрітстайлу чи світових модниць. Втім ми зібрали добірку готових формул, які вам просто доведеться лише повторити.

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Запам’ятайте, що якими б не були сезонні тренди, будь-який ваш гардероб – весняний, літній чи осінній, повинен складатися з бази. На кожну пору року вона своя і відрізняється певними речима.

Навесні вам точно треба мати у своєму гардеробі у класичних кольорах водолазки, джинси, штани, сорочку, сукню, кросівки, лофери та якісну сумку. Якщо у вас є певний набір найпопулярніших речей, тоді можете поповнювати гардероб вже трендовим вбранням, яке допоможе вам створити стильний образ.

Нижче у добірці ми пропонуємо вам розглянути модні формули, які побудовані на поєднанні бази і трендів. Серед трендового вбрання ви знайдете сумки з переплетенням у стилі Bottega Veneta, балетки з камінцями у стилі Miu Miu та стьобана куртка, яка досі не втрачає популярності.

Також не забувайте, що цього року гарячим трендом вважається денім, тож поєднуйте джинси з денімовими куртками та сорочками, та не бійтеся додавати до свого гардеробу денімове взуття чи сумку.

9 готових формул на весняний період



Модні образи, які можна повторити весною / Фото з Vogue



Модні образи, які можна повторити весною / Фото з Vogue



Модні образи, які можна повторити весною / Фото з Vogue



Модні образи, які можна повторити весною / Фото з Vogue



Модні образи, які можна повторити весною / Фото з Vogue



Модні образи, які можна повторити весною / Фото з Vogue



Модні образи, які можна повторити весною / Фото з Vogue



Модні образи, які можна повторити весною / Фото з Vogue



Модні образи, які можна повторити весною / Фото з Vogue