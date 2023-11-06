Вельвет не вважається антитрендом, втім він вже тривалий час не є популярним, тож рідко хто одягає вельветові жакети, штани чи спідниці, але не француженки. Парижанки з особливим трепетом ставляться до вельвету та всіляко стилізують окремі одиниці у своїх аутфітах.

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Ретро-тканина вельвет вважається невід’ємною частиною французького гардероба.

Вельветові штани

Француженка Тамара Морі приміряла гірчичні вельветові штани на Геловін, втім вони гарно пасуватимуть для буденної прогулянки, якщо стилізувати їх з базовими лонгслівами та чобітьми.

Модниця Жюлі Феррері навіть продемонструвала монохромний аутфіт, одягнувши оливковий светр в поєднанні з оливковими вельветовими штанами. За таким принципом ви можете створити будь-який однотонний аутфіт.

Вельветовий костюм

Каміль Шар’є демонструє на собі трендову річ сезону – довгу спідницю з курткою, яка нагадує моду нульових та поєднує з об’ємною плетеною сумкою від Bottega Veneta.

Архітекторка з Корсики полюбляє ретро-аутфіти, тож продемонструвала прихильникам ефектний образ в коричневому костюмі.

Жакет

Якщо у вас є вельветові костюми, то ви можете їх сміливо розпаровувати для того, щоб створити ще більше образів. Штани можете носити окремо зі светрами та водолазками, а жакетами доповнювати джинси кльош чи модні палаццо.