Вельвет не считается антитрендом, впрочем он уже длительное время не популярен, поэтому редко кто одевает вельветовые жакеты, брюки или юбки, но не француженки. Парижанки с особым трепетом относятся к вельвету и всячески стилизуют отдельные единицы в своих аутфитах.

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Ретро-ткань вельвет считается неотъемлемой частью французского гардероба.

Вельветовые штаны

Француженка Тамара Мори примерила горчичные вельветовые штаны на Геловин, впрочем, они будут хорошо подходить для будничной прогулки, если стилизовать их с базовыми лонгсливами и сапогами.

Модница Жюли Феррери даже продемонстрировала монохромный аутфит, надев оливковый свитер в сочетании с оливковыми вельветовыми брюками. По этому принципу вы можете создать любой однотонный аутфит.

Вельветовый костюм

Камиль Шарье демонстрирует на себе трендовую вещь сезона – длинную юбку с курткой, которая напоминает нулевую моду и сочетает с объемной плетеной сумкой от Bottega Veneta.

Архитектор из Корсики любит ретро-аутфиты, поэтому продемонстрировала поклонникам эффектный образ в коричневом костюме.

Жакет

Если у вас есть вельветовые костюмы, то вы можете их смело распаривать, чтобы создать еще больше образов. Брюки можете носить отдельно со свитерами и водолазками, а жакетами дополнять джинсы клеш или модные палаццо.