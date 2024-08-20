У відеоролику Вакарчук анонсував свій виступ на День Незалежності. Гурт "Океан Ельзи" виступить в рамках благодійного туру "Help to Ukraine" у Кишиневі, що у Молдові.

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Мережа одразу вибухнула спантеличеністю щодо вигляду співака. Святослав опублікував ролик у білому лонгсліві з дірками. Таке вбрання і справді трапляється в колекціях брендів, а подертості є частиною стилю, втім дірки на вбранні співака виглядали доволі хаотично та зовсім не нагадували модне вбрання.

Тим паче, що Святослав Вакарчук одягається в базові речі та не є прихильником останніх модних новинок, в колекції яких входять подертості та дірки.

Користувачі у твіттері вже описали своє обурення щодо вигляду співака, який не посоромився з’явитися перед шанувальниками в такому образі.

Нагадаємо, що нещодавно Святослав Вакарчук навідався до захисників на передову. Разом з військовослужбовцями він заспівав "Червону руту", а відео їхнього співу розчулило мережу.