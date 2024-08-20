В видеоролике Вакарчук анонсировал свое выступление на День Независимости. Группа "Океан Эльзы" выступит в рамках благотворительного тура "Help to Ukraine" в Кишиневе, что в Молдове.

Читайте также Ксения Мишина зажгла подписчиков безупречным платьем: где можно купить такое платье

Сеть сразу взорвалась недоумением относительно вида певца. Святослав опубликовал ролик в белом лонгсливе с дырками. Такой наряд действительно случается в коллекциях брендов, а рваности являются частью стиля, впрочем дырки на одежде певца выглядели довольно хаотично и совсем не напоминали модный наряд.

Тем более, что Святослав Вакарчук одевается в базовые вещи и не является сторонником последних модных новинок, в коллекции которых входят рваности и дырки.

Пользователи в твиттере уже описали свое возмущение относительно вида певца, который не постеснялся появиться перед поклонниками в таком образе.

Напомним, что недавно Святослав Вакарчук наведался к защитникам на передовую. Вместе с военнослужащими он спел "Червону руту", а видео их пения растрогало сеть.