Західні ЗМІ повідомляють, що Ріанна та її коханий ASAP Rocky у травні вперше стануть батьками. Вочевидь, до цього часу ми побачимо сотні незвичайних виходів Ріанни, яка насолоджується вагітністю та демонструє ефектні стилізації.

Цікаво Ельза Госк одягнула хустину від українського бренду Ruslan Baginskiy: розкішний образ

Співачка за останні кілька виходів переключилася з відвертих образів на екстравагантні. На вечерю в ресторан зірка відправилася у червоній шубі Saint Laurent у вигляді серця. Барбадоська співачка одягнула виріб, який носила у 2016 році. На той час така шуба коштувала понад 10 тисяч євро.

Під виріб, який схожий на гігантську валентинку, Рірі одягнула коричневу оверсайз футболку від бренду Chicago Balls та штани баггі з безліччю нашивок.

Взуття до свого образу, знаменитість, як завжди, обрала незвичне. Доповненням до шуби стали білі босоніжки на зав’язках з тонкими ремінцями.

Знаменитість розпустила волосся та вклала його в локони, довершивши аутфіт масивними аксесуарами у вигляді ланцюжка з кулоном, перснів та браслетів. На обличчя Ріанна нанесла насичений макіяж в коричневих тонах.



Новий вихід Ріанни / Фото з Harper's Bazaar

Нещодавно у своєму інтерв’ю виданню People зірка зазначила, що їй подобається виглядати екстравагантно, підбираючи до своїх образів незвичне вбрання. Співачка наголосила, що ніколи б не наважилася одягнути класичне вбрання.

У 2016 році Ріанна вийшла у світ у коротких джинсових шортах та червоній шубі у вигляді серця. Її аутфіт доповнила чорна кепка, босоніжки на шнурівках і темно-синя оксамитова сумка.



Образ Ріанни у 2016 році / Фото з Harper's Bazaar