Западные СМИ сообщают, что Рианна и ее возлюбленный ASAP Rocky в мае впервые станут родителями. Очевидно, к этому времени мы увидим сотни необычных выходов Рианны, которая наслаждается беременностью и демонстрирует эффектные стилизации.

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Певица за последние несколько выходов переключилась с откровенных образов на экстравагантные. На ужин в ресторан звезда отправилась в красной шубе Saint Laurent в виде сердца. Барбадосская певица надела изделие, которое носила в 2016 году. В то время такая шуба стоила более 10 тысяч евро.

Под изделие, которое похоже на гигантскую валентинку, Рири надела коричневую оверсайз футболку от бренда Chicago Balls и брюки багги с множеством нашивок.

Обувь к своему образу, знаменитость, как всегда, выбрала необычное. Дополнением к шубе стали белые босоножки на завязках с тонкими ремешками.

Знаменитость распустила волосы и уложила их в локоны, довершив аутфит массивными аксессуарами в виде цепочки с кулоном, перстней и браслетов. На лицо Рианна нанесла насыщенный макияж в коричневых тонах.

Новый выход Рианны / Фото из Harper's Bazaar

Недавно в своем интервью изданию People звезда отметила, что ей нравится выглядеть экстравагантно, подбирая к своим образам необычный наряд. Певица подчеркнула, что никогда бы не решилась надеть классический наряд.

В 2016 году Рианна вышла в свет в коротких джинсовых шортах и красной шубе в виде сердца. Ее аутфит дополнила черная кепка, босоножки на шнуровках и темно-синяя бархатная сумка.

Образ Рианны в 2016 году / Фото Harper's Bazaar