Найкраще, що вміють робити француженки – одягатися просто і вишукано. Модниці одягаються так, що навіть базові джинси і жакет виглядає цікаво та ефектно.

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Свої повсякденні образи французькі модниці стилізують досить легко, тож багато дівчат мріють перейняти в них цей досвід. Щоб завжди мати стильний вигляд, спробуйте надихнутися модними прийомами француженок.

Мінімалізм

Чим менше одягу буде на вас – тим краще. Саме цього правила дотримуються француженки у складанні свого аутфіту. Справжні модниці ніколи не придбають швидкоплинні тренди чи одяг з неякісного матеріалу. Замість цього вони зроблять ставку на натуральні тканини та позачасові силуети, які прослужать їм набагато довше.

До такого вбрання належать сині джинси, тренч, блакитні сорочки, білі футболки, твідові жакети, шовкові сукні, балетки та місткі сумки.

Якісні аксесуари

Француженки не вміють економити на якісних аксесуарах. Вони завжди витрачають значну половину свого бюджету на якісні сумки та взуття, які будуть доповнювати більшість їхніх аутфітів.

Мікс ошатних і повсякденних речей

Парижанки люблять поєднувати прості та базові речі з ошатним вбранням. Джинси вони стилізують з блискучим топом, білі кеди з сукнями, червону помаду з простою сорочкою, широкі штани – з туфлями на підборах. Додати шику можна за допомогою вічних аксесуарів – годинника чи чорної сумки Chanel.

Нейтральні кольори

Француженки рідко коли носять більше, ніж два кольори. Вони обожнюють нейтральні відтінки – бежевий, хакі, темно-синій, сірий, верблюжий, чорний і білий. За допомогою цих кольорів вони створюють капсульний гардероб на всі випадки житя. Перевагою цих кольорів є те, що їх можна легко поєднувати між собою.

Без бюстгальтера

Модниці з Франції дуже рідко носять бюстгальтер. Вони одягають топи і тонкі сукні на оголене тіло. У їхніх образах такий стилістичний прийом не є вульгарним, навпаки, додає пікантності їхньому аутфіту.