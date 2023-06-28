Француженки люблять створювати прості та зручні образи, якими потім надихаються тисячі прихильниць зі всього світу, пише 24 Канал. Модниці Франції відомі своєю любов’ю до класичного та мінімалістичного вбрання, лаконічних аксесуарів та ледь помітних прикрас.

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Базові речі складають основну частину їхнього гардероба. Редакція Fashion 24 придивилася до модних образів французьких модниць та визначила їхнє улюблене вбрання на літню пору.

Вільна сорочка

Кожна француженка має у своєму арсеналі білу сорочку розміру оверсайз, яку вона поєднує з будь-яким низом: шортами, джинсами чи штанами. Інфлюенсерка Алекс Рів’єр цього літа поєднала сорочку з шортами та стилізувала таким чином модний костюм.

Білосніжна сукня

Сукня білого кольору ніколи не вийде з моди. Француженки це знають, тож радо додають до свого гардероба вбрання білого кольору, яке служить їм кілька сезонів.

Прямі джинси

Джинси прямого крою – вічна класика, яку обожнюють всі француженки. Модниці відчувають себе у таких джинсах не лише жіночно, але й комфортно. Зазвичай поєднують джинси з балетками чи кросівками.

Солом’яна сукня

Тренд на солом’яну сумку активізовується кожного літа. Парижанки знають про це, тож радо доповнюють свої образи різними фасонами сумок – від маленьких до великих шоперів.

Плаття у квітковий принт

Така сукня – ідеальний варіант для літнього образу француженок. Квіткова сукня – це вигідна інвестиція у гардероб, адже мода на неї не згасає, а лише збільшується.