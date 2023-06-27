Зірка стрітстайлу здобула популярність завдяки своїй любові до мінімалізму, стриманим кольорам та простому крою в одязі. Вона обожнює класичні чорно-білі поєднання та створює всі свої образи в нейтральній гамі кольорів.

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У своєму літньому гардеробі Анук Ів робить ставку на позачасові поєднання, які завжди будуть залишатися в моді. Дівчина використовує базові чорні штани та класичну білу майку, сорочку, кавові шорти, молочні палаццо, чорний кардиган, трикотажну сукню, сукні міді, бюстьє, а також сумки в чорних та коричневих кольорах, що будуть до всього пасувати.

Літо – це чудовий час для експериментів з власним стилем. Саме тому радимо вам надихатися аутфітами модниці та повторювати такі легкі та прості у стилізації образи.

Спробуйте комбінації інфлюенсерки з вбранням, яке точно знайдеться у вашій шафі. Все, що вам варто мати – базовий набір речей, який ви зможете легко комбінувати між собою. Серед трендових речей у гардеробі Анук – в’єтнамки, сукня та спідниця довжини максі, балетки та шовкова спідниця.

Головна фішка образів німкені – не перебільшувати з аксесуарами та прикрасами. Вона дотримується лаконічності та простоти у своїх виходах.

10 літніх образів Анук Ів