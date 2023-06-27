Звезда стритстайла приобрела популярность благодаря своей любви к минимализму, сдержанным цветам и простому крою в одежде. Она обожает классические черно-белые сочетания и создает все свои образы в нейтральной цветовой гамме.

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В своем летнем гардеробе Анук Ив делает ставку на вневременные сочетания, которые всегда будут оставаться в моде. Девушка использует базовые черные брюки и классическую белую майку, рубашку, кофейные шорты, молочные палаццо, черный кардиган, трикотажное платье, платья миди, бюстье, а также сумки в черных и коричневых цветах, которые всему подходят.

Лето – это отличное время для экспериментов с собственным стилем. Поэтому советуем вам вдохновляться аутфитами модницы и повторять такие легкие и простые в стилизации образы.

Попробуйте комбинации инфлюэнсерки с нарядами, которые точно найдется в вашем шкафу. Все, что вам стоит иметь, – базовый набор вещей, который вы сможете легко комбинировать между собой. Среди трендовых вещей в гардеробе Анук – вьетнамки, платье и юбка длины макси, балетки и юбка.

Главная фишка образов немки – не преувеличивать с аксессуарами и украшениями. Она соблюдает лаконичность и простоту в своих выходах.

10 летних образов Анук Ив